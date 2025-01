Un rischio per la Terra: l’ESA monitora attivamente l’asteroide 2024 YR4

MeteoWeb

L’ ufficio di difesa planetaria dell’Agenzia spaziale europea (ESA) sta monitorando attentamente l’asteroide 2024 YR4, scoperto di recente, che ha pochissime probabilità di colpire la Terra nel 2032. “L’asteroide vicino alla Terra 2024 YR4 è stato scoperto il 27 dicembre 2024 dal telescopio ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) di Río Hurtado, in Cile. Poco dopo la sua scoperta, i sistemi di allerta automatici per asteroidi hanno determinato che l’oggetto aveva una probabilità molto piccola di colpire potenzialmente la Terra il 22 dicembre 2032. Si stima che 2024 YR4 abbia una larghezza compresa tra 40 e 100 m. Un asteroide di queste dimensioni colpisce la Terra in media ogni poche migliaia di anni e potrebbe causare gravi danni a una regione locale.

Di conseguenza, l’oggetto è salito in cima alla lista dei rischi degli asteroidi dell’ESA. Dall’inizio di gennaio, gli astronomi hanno eseguito osservazioni di follow-up prioritarie utilizzando telescopi in tutto il mondo e utilizzando i nuovi dati per migliorare la nostra comprensione delle dimensioni e della traiettoria dell’asteroide. Al 29 gennaio 2025, l’ESA stima che la probabilità che l’asteroide 2024 YR4 possa impattare sulla Terra il 22 dicembre 2032 sia dell’1,2%. Questo risultato è coerente con le stime indipendenti effettuate dal Center for Near-Earth Object Studies ( CNEOS ) della NASA e da NEODyS. L’asteroide 2024 YR4 è ora classificato al Livello 3 sulla scala di rischio di impatto di Torino : un incontro ravvicinato che merita l’attenzione degli astronomi e del pubblico. È importante ricordare che la probabilità di impatto di un asteroide spesso aumenta all’inizio prima di scendere rapidamente a zero dopo ulteriori osservazioni“, comunica l’ESA.

Cosa succederà ora?

“Si stima che l’asteroide 2024 YR4 sia probabilmente più grande di 50 m e abbia una probabilità di impatto superiore all’1% in un punto temporale entro i prossimi 50 anni. Soddisfa quindi tutti i criteri necessari per attivare i due gruppi di reazione agli asteroidi approvati dall’ONU: l’International Asteroid Warning Network ( IAWN ) e lo Space Mission Planning Advisory Group ( SMPAG )”, continua la nota.

La rete internazionale di allerta sugli asteroidi

“L’IAWN, presieduto dalla NASA, è responsabile del coordinamento del gruppo internazionale di organizzazioni coinvolte nel tracciamento e nella caratterizzazione degli asteroidi. Se opportuno, l’IAWN svilupperebbe una strategia per assistere i governi mondiali nell’analisi delle conseguenze dell’impatto degli asteroidi e nella pianificazione di eventuali risposte di mitigazione necessarie. L’ESA è membro dell’IAWN e ora coordina ulteriori osservazioni e aggiorna regolarmente la sua valutazione dei rischi. L’orbita dell’asteroide attorno al Sole è allungata (eccentrica). Attualmente si sta allontanando dalla Terra quasi in linea retta, rendendo difficile determinare con precisione la sua orbita studiando come la sua traiettoria si curva nel tempo.

Nei prossimi mesi, l’asteroide inizierà a scomparire dalla vista della Terra. Durante questo periodo, l’ESA coordinerà le osservazioni dell’asteroide con telescopi sempre più potenti, che culmineranno nell’uso del Very Large Telescope dell’Osservatorio europeo australe in Cile, per raccogliere quanti più dati possibili. È possibile che l’asteroide 2024 YR4 scompaia dalla vista prima che siamo in grado di escludere del tutto qualsiasi possibilità di impatto nel 2032. In questo caso, l’asteroide rimarrà probabilmente nella lista dei rischi dell’ESA finché non tornerà osservabile nel 2028. Il gruppo consultivo per la pianificazione delle missioni spaziali. Lo SMPAG, presieduto dall’ESA, ha il compito di agevolare lo scambio internazionale di informazioni, sviluppare opportunità di ricerca e missioni collaborative e condurre attività di pianificazione per la mitigazione della minaccia degli oggetti vicini alla Terra in relazione all’asteroide 2024 YR4.

Il Gruppo si riunirà la prossima settimana a Vienna, nella riunione pianificata, per stabilire i prossimi passi. Se la probabilità di impatto dell’asteroide rimane al di sopra della soglia dell’1%, SMPAG fornirà raccomandazioni all’ONU e potrebbe iniziare a valutare le diverse opzioni per una risposta basata su veicoli spaziali al potenziale pericolo”, conclude l’ESA.

