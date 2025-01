Le riserve di gas in esaurimento: preoccupazione per le strutture di assistenza

MeteoWeb

Le rimanenti scorte di gas della repubblica non riconosciuta della Transnistria sono sufficienti per durare solo altri 11 giorni al ritmo attuale di consumo. Lo ha affermato il ministro dello sviluppo economico della repubblica, Sergey Obolonik secondo quanto riferito da Tass. “Ci sono stati 922 incidenti nelle reti di distribuzione di energia ad alta tensione la scorsa settimana e 2.401 dall’inizio del mese. Di conseguenza, 83.585 clienti sono rimasti senza elettricità, quasi una famiglia su tre. Le attuali riserve di gas dureranno solo 11 giorni a questo ritmo”, ha affermato Obolonik citato sul sito web del presidente della Transnistria. Il ministro ha anche evidenziato le difficili condizioni nelle strutture di assistenza 24 ore su 24 (come le case di cura). Secondo lui, durante le interruzioni di corrente, i locali perdono rapidamente calore, costringendo i residenti a fare affidamento su ulteriori strati di vestiti e coperture per riscaldarsi.

