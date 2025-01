Risveglio imbiancato, spolverata di neve sull’Appennino emiliano | FOTO

MeteoWeb

La tempesta Gabri insisterà sui mari attorno all’Italia: mentre si registra un progressivo miglioramento al Centro/Sud, deboli precipitazioni hanno raggiunto il Nord. Nel corso di questa domenica qualche pioggia è attesa su Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino, Veneto, Emilia, Marche, Toscana, Lazio, Salento e Isole Maggiori, con deboli nevicate sui rilievi oltre 800 metri.

Risveglio imbiancato questa mattina sull’Appennino emiliano, dove si sono registrate deboli nevicate nella notte, con fiocchi nel Modenese sopra gli 800 metri circa. Emilia Romagna Meteo riporta precipitazioni nevose a Sestola (MO, 1000 metri), Frassinoro (MO, 1131 metri), Fontanaluccia (MO, 853 metri), Trefiumi (PR), Civago (RE) e Toano (RE).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.