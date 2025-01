Un mosaico straordinario: il ritratto della galassia di Andromeda grazie al telescopio Hubble

MeteoWeb

Il più grande fotomosaico mai realizzato della galassia di Andromeda è stato finalmente svelato. Questo capolavoro, creato grazie alle osservazioni del telescopio spaziale NASA/ESA Hubble, ha richiesto oltre 10 anni di lavoro e più di 600 scatti per essere completato. Il risultato è un’immagine mozzafiato che cattura il bagliore di 200 milioni di stelle e si estende su circa 2,5 miliardi di pixel. Fin dal lancio del telescopio Hubble, gli astronomi hanno identificato oltre 1 trilione di galassie nell’universo. Tuttavia, tra tutte queste, la galassia di Andromeda (Messier 31) occupa un posto speciale. Situata a circa 2,5 milioni di anni luce dalla Via Lattea, Andromeda è visibile ad occhio nudo in una notte limpida come un oggetto dalla forma di sigaro, con un diametro apparente simile a quello della Luna.

Un secolo fa, Edwin Hubble rivoluzionò la cosmologia scoprendo che questa “nebula spirale” si trovava ben al di fuori della Via Lattea, svelando un universo molto più vasto di quanto si pensasse. Oggi, il telescopio spaziale che porta il suo nome ha completato la più dettagliata indagine su questa straordinaria galassia, rivelandone la complessa storia evolutiva.

Il mosaico di Hubble: un’impresa colossale

Il mosaico di Andromeda rappresenta un risultato straordinario della tecnologia e dell’osservazione astronomica. Per catturare l’intera galassia, gli scienziati hanno utilizzato due programmi osservativi principali di Hubble: il Panchromatic Hubble Andromeda Treasury (PHAT) e il Panchromatic Hubble Andromeda Southern Treasury (PHAST). Questi programmi hanno fotografato rispettivamente il disco settentrionale e meridionale di Andromeda, coprendo l’intero disco galattico visto quasi di taglio, con un’inclinazione di 77 gradi rispetto alla Terra.

L’impresa ha richiesto oltre 1.000 orbite del telescopio Hubble e più di un decennio per raccogliere immagini in lunghezze d’onda che vanno dal vicino ultravioletto al vicino infrarosso. Il mosaico è stato composto da circa 600 campi visivi separati, rivelando dettagli mai osservati prima.

Una galassia diversa dalla Via Lattea

Le osservazioni di Hubble hanno rivelato che Andromeda ha una storia evolutiva molto diversa da quella della nostra Via Lattea. Sebbene entrambe le galassie si siano formate circa nello stesso periodo, Andromeda presenta una popolazione stellare più giovane e caratteristiche peculiari, come flussi coerenti di stelle. Questo suggerisce una storia recente di formazione stellare e interazioni con altre galassie.

Una possibile spiegazione è l’interazione con la galassia satellite Messier 32, che potrebbe essere il nucleo rimanente di una galassia a spirale distrutta. Simulazioni al computer indicano che incontri ravvicinati con altre galassie possono esaurire il gas interstellare disponibile, causando una riduzione della formazione stellare.

Verso una comprensione più profonda dell’universo

Grazie alla precisione delle osservazioni di Hubble, è ora possibile studiare con maggiore dettaglio le masse stellari, l’abbondanza di elementi pesanti e l’età delle stelle di Andromeda. Questi dati permetteranno agli astronomi di distinguere tra diversi scenari evolutivi e di comprendere meglio la storia delle fusioni galattiche che hanno modellato la sua struttura attuale. Il mosaico della galassia di Andromeda non è solo una meraviglia visiva, ma rappresenta anche una pietra miliare nella nostra comprensione del cosmo. Questo ritratto stellare è una finestra sulla complessità dell’universo e un omaggio alle potenzialità dell’ingegno umano e della scienza.

