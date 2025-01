La rivelazione clamorosa sulla Russia, pianificati attacchi terroristici: ecco dove

MeteoWeb

Il premier polacco, Donald Tusk, ha rivelato che la Russia avrebbe pianificato “attacchi terroristici” contro le compagnie aeree di tutto il mondo, e ha accusato Mosca di inscenare sabotaggi e diversivi sul territorio polacco. “Tutto ciò che posso dire, e non entrerò nei dettagli, ma posso confermare la validità di questi timori, è che la Russia ha pianificato atti di terrorismo aereo, e non solo contro la Polonia, ma contro le compagnie aeree di tutto il mondo”, ha detto Tusk ai giornalisti da Varsavia, dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Ucraina, Zelensky: “con Tusk abbiamo parlato di sanzioni e aiuti militari”

Diverse questioni “chiave” sono state affrontate nel corso del colloquio avvenuto oggi a Varsavia tra il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ed il primo ministro polacco, Donald Tusk. Lo ha precisato lo stesso Zelensky in un post su X. “Abbiamo discusso della nostra difesa, della fornitura e della produzione di armi e degli investimenti correlati. Ci siamo anche concentrati sul rafforzamento delle sanzioni contro la Russia, sui modi per l’Ucraina e per tutta Europa di avvicinarsi alla pace e sui nostri sforzi congiunti attivi nei negoziati di adesione dell’Ucraina all’Ue durante la presidenza polacca del Consiglio dell’Unione europea”, ha dichiarato Zelensky.

Il leader ucraino, infine, ha ringraziato la Polonia e il popolo polacco per il loro “incrollabile sostegno all’Ucraina: fin dai primi giorni della guerra, siete stati al nostro fianco, aiutando l’Ucraina a difendersi e a mantenere la resilienza del nostro Stato e della nostra società”.

