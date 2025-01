Roccaraso presa d’assalto, 20.000 turisti in un giorno grazie a TikTok e offerte low-cost: traffico in tilt

MeteoWeb

Roccaraso è stato letteralmente presa d’assalto dai turisti. Oggi, circa 20.000 visitatori sono giunti nella cittadina, molti dei quali provenienti da Napoli, utilizzando 220 autobus organizzati per l’occasione. Questo massiccio afflusso è stato attribuito all’influenza dei social media, in particolare TikTok, e ai costi contenuti delle escursioni, con prezzi a partire da 20 euro a persona. L’iniziativa è stata promossa da diversi organizzatori di viaggi che, sfruttando la popolarità di Roccaraso sulle piattaforme social, hanno proposto pacchetti convenienti per una giornata sulla neve. La combinazione di tariffe accessibili e la promozione virale ha attirato migliaia di persone desiderose di trascorrere una giornata diversa, approfittando delle piste innevate e delle attrazioni locali.

Tuttavia, l’arrivo simultaneo di un numero così elevato di turisti ha causato notevoli disagi. Il traffico è andato in tilt, con code chilometriche che hanno rallentato l’accesso alle piste e alle strutture ricettive. Le autorità locali e le forze dell’ordine sono state messe a dura prova nel gestire la situazione, cercando di garantire la sicurezza e la viabilità. Nonostante le difficoltà logistiche, l’evento ha dimostrato il potenziale attrattivo di Roccaraso e l’efficacia dei social media nel promuovere destinazioni turistiche. Resta da vedere come la cittadina e gli organizzatori di viaggi affronteranno situazioni simili in futuro, bilanciando l’opportunità di crescita economica con la necessità di garantire un’esperienza positiva per tutti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.