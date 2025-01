Roma, due escursionisti smarriti durante una gita sul Monte Soratte

MeteoWeb

Due escursionisti di 21 e 27 anni si sono smarrite oggi durante un’escursione sul Monte Soratte, nel Comune di Sant’Oreste in provincia di Roma. Alle 18, quando è scattato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco che grazie alla geolocalizzazione dei loro telefoni li hanno individuati all’interno della riserva. I due sono stati trovati in discrete condizioni ma provati dal freddo. I pompieri li hanno rassicurati lungo il sentiero per il ritorno. Sul posto le forze dell’ordine e gli operatori sanitari del 118.

