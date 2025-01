Russia, temperature record a Mosca: 2° gennaio più caldo

MeteoWeb

Il mese di gennaio 2025 entrerà negli annali come il secondo più caldo mai registrato a Mosca. Il centro meteorologico Phobos ha reso noto che il termometro oggi non è sceso al di sotto dei +3,8°C. Si tratta, spiegano gli esperti, di un livello “da aprile”, ben al di sopra della media di questo periodo dell’anno che solito è sotto lo zero. Lunedì 27 e martedì 28 gennaio sono stati i giorni più caldi registrati a Mosca a questa data da quando si effettuano i monitoraggi, mentre mercoledì 29 è destinato a battere il record di tutti i tempi, riferisce l’agenzia di stampa russa Rbk citando gli esperti. Aveva fatto mediamente più caldo durante il primo mese dell’anno solo nel 2020.

