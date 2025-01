La Russia espanderà le forniture di gas all’Asia centrale: nuovi gasdotti e aumento delle esportazioni

MeteoWeb

La Russia nei prossimi anni amplierà le forniture di gas all’Asia centrale a 10-15 miliardi di metri cubi e potrebbe riconsiderare l’esplorazione del percorso del gasdotto verso l’India. È quanto affermano gli esperti intervistati dall’agenzia di stampa russa TASS. Nel 2025 le forniture di gas alla Cina tramite il gasdotto Power of Siberia potrebbero superare la capacità di progettazione di 38 miliardi di metri cubi. “Sono in corso lavori con il Kazakistan e l’Uzbekistan per aumentare la capacità di produzione del gasdotto Asia centrale-Centro utilizzando la tecnologia del flusso inverso. Il potenziale aumento potrebbe raggiungere 10-12 miliardi di metri cubi all’anno”, ha affermato il vice capo del Fondo nazionale per la sicurezza energetica Alexey Grivach.

L’analista Finam Sergey Kaufman ha stimato che l’aumento potrebbe raggiungere 12-15 miliardi di metri cubi all’anno. La Russia aumenterà anche le esportazioni di gas verso la Cina. Gazprom ha già raggiunto i volumi annuali massimi di fornitura tramite Power of Siberia in anticipo rispetto al previsto e ha firmato degli accordi supplementari con i partner cinesi. “Di conseguenza, entro il 2025 le esportazioni di gas russo tramite questa rotta potrebbero superare i 38 miliardi di metri cubi previsti”, ha spiegato Maria Belova, direttore della ricerca della società Implementa. Inoltre, si prevede che le consegne di gas tramite la rotta dell’Estremo Oriente saranno effettuate entro il 2027, il che porterà il volume totale di gas fornito alla Cina a 48 miliardi di metri cubi.

Le intenzioni della Russia

Nel frattempo, la Russia sta valutando due nuove rotte di gasdotti per la Cina: il Power of Siberia 2, che attraversa la Mongolia, per fornire 50 miliardi di metri cubi, e un gasdotto attraverso il territorio kazako per fornire 45 miliardi di metri cubi (35 miliardi per la Cina e 10 miliardi per la gassificazione del Kazakistan nord-orientale).

Gli esperti forniranno il Power of Siberia 2 l’opzione preferita, poiché consentono la gassificazione delle grandi città siberiane e forniranno alle principali regioni metropolitane della Cina sistemi di consumo avanzati. Tuttavia, ha affermato Belova, “l’efficienza economica dovrebbe essere il fattore decisivo nella selezione del progetto, tenendo conto dei costi di costruzione e della formula del prezzo concordato nel contratto di fornitura”.

