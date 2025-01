La Russia nello Spazio, i 65 anni del Centro di Addestramento dei Cosmonauti

MeteoWeb

L’11 gennaio 1960 il Centro di Addestramento dei Cosmonauti fu fondato sotto la direttiva n. 321141 del comandante delle forze aeree sovietiche, K.A. Vershinine. L’organizzazione nacque a seguito della necessità di formare gli astronauti per le missioni spaziali, sancita nel maggio del 1959 dal Comitato Centrale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica e dal Consiglio dei Ministri dell’URSS con il decreto “Preparazione dell’uomo per i voli spaziali”. Il Centro ha avuto come obiettivo la preparazione completa dei cosmonauti per voli su ogni tipo di veicolo spaziale, dalle navette alle stazioni orbitali, per missioni nazionali e internazionali.

Nel corso dei suoi 65 anni di attività, circa 400 cosmonauti hanno ricevuto formazione presso il centro, che vanta una base dotata di aerei, elicotteri, simulazioni di microgravità e attrezzature mediche avanzate. Il centro dispone anche di simulazioni di navette e stazioni orbitali, nonché di un planetario.

Maxim Kharlamov, attuale direttore, ha recentemente annunciato che nel 2026 partirà il nuovo reclutamento per l’addestramento dei cosmonauti, con piani per sviluppare nuovi simulatori per le future missioni verso la Stazione Spaziale Orbitale Russa, e il proseguimento dei voli incrociati con la NASA verso la ISS.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.