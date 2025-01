Sabotaggio cavo elettrico: l’annuncio da Helsinki sull’ispezione della nave cisterna Eagle S

MeteoWeb

L’agenzia finlandese per i trasporti e le comunicazioni ha annunciato l’inizio dell’ispezione della nave cisterna Eagle S, battente bandiere delle isole Cook ma sospettata di appartenere alla “flotta fantasma” della Russia e di essere la causa del sabotaggio a un cavo sottomarino nel Mar Baltico. “Il 2 gennaio 2025, l’agenzia finlandese per i trasporti e le comunicazioni Traficom inizierà un’ispezione della Eagle S”, ha annunciato in un comunicato stampa il direttore di Traficom, Sanna Sonninen, aggiungendo che l’ispezione si aggiunge alle indagini già in corso da parte della polizia finlandese.

