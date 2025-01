Sabotaggio cavo sottomarino: sequestrata la nave sospettata

MeteoWeb

La Svezia ha annunciato di aver sequestrato una nave sospettata di avere tranciato il cavo sottomarino che collega il Paese scandinavo, che ha aperto un’inchiesta per “sabotaggio aggravato”, alla Lettonia sul fondale del Mar Baltico. “Una nave sospettata di aver compiuto il sabotaggio è stata sequestrata per decisione del procuratore”, ha indicato la procura generale di Stoccolma in un comunicato.

