Sanzioni UE: verso lo stop di un metallo chiave per trasporti e costruzioni

La Commissione europea intende proporre un divieto sulle importazioni di alluminio primario russo nel suo 16° pacchetto di sanzioni contro la Russia, hanno detto martedì i diplomatici UE alla Reuters. La Commissione ha tenuto incontri informali con i paesi dell’UE martedì per discutere i dettagli del prossimo pacchetto. Finora il blocco dei 27 membri ha vietato i prodotti in alluminio, tra cui fili, tubi e fogli di alluminio. Si tratta di meno del 15% delle importazioni dell’UE del metallo utilizzato nei settori dei trasporti, dell’imballaggio e delle costruzioni. Significativamente più leggero dell’acciaio, l’alluminio è ora il metallo preferito in un’ampia gamma di componenti per veicoli elettrici.

