Sanzioni USA alla Russia: due raffinerie pubblicano offerte per il petrolio

Le raffinerie indiane Mangalore Refinery and Petrochemical e Bharat Petroleum questa settimana hanno pubblicato delle offerte per il petrolio, dopo che le sanzioni americane hanno interrotto l’approvazione russa. Le offerte – hanno affermato delle fonti commerciali – arrivano oltre una settimana dopo che Washington ha annunciato delle sanzioni radicali contro i produttori e le petroliere russe, interrompendo l’approvazione dal secondo produttore al mondo e riducendo la disponibilità delle navi. MRPL ha pubblicato la sua prima offerta di importazione di greggio in più di un anno, cercando offerte di 1 milione o 2 milioni di barili su base costo e nolo (C&F) o consegna al porto (DAP) da consegnare dal 16 al 28 febbraio.

Non è specificato quali gradi di greggio fossero ricercati, ma secondo le fonti MRPL è aperta alle offerte sia di greggio dolce che acido. L’offerta si chiuderà il 23 gennaio, con offerte valide lo stesso giorno. Separatamente, hanno spiegato le fonti, BPCL sta cercando 12 milioni di barili di greggio Murban, fiore all’occhiello di Abu Dhabi, in una gara annuale.

Il programma

La raffineria ha in programma di acquistare 1 milione di barili di greggio light sour al mese da aprile 2025 a marzo 2026. Le offerte tecniche sono previste per la fine di questa settimana, mentre le offerte commerciali saranno presentate la prossima settimana. Un’altra fonte ha affermato che BPCL ha acquistato 8 milioni di barili di Murban e 4 milioni di barili di Oman nella sua precedente gara annuale.

Verso la fine della scorsa settimana, la principale raffineria indiana Indian Oil Corp ha acquistato 7 milioni di barili di greggio mediorientale e africano tramite gare. Separatamente, le raffinerie statali indiane hanno chiesto alla Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) di offrire un prezzo del suo greggio su base di consegna per gestire i costi.

