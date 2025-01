School Days all’ESA-ESRIN: aperte le iscrizioni

MeteoWeb

Il prossimo aprile, il sito dell’ESA dedicato ai programmi di Osservazione della Terra di Frascati aprirà le sue porte a circa 1.500 studenti in occasione degli ESA School Days, un evento dedicato a studenti e insegnanti per scoprire i numerosi progetti spaziali in cui l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è coinvolta e il ruolo fondamentale che l’osservazione della Terra e l’esplorazione spaziale rappresentano nella vita di tutti i cittadini.

Date e partecipanti L’evento accoglierà: gli alunni delle scuole primarie (classi IV e V) il 7, 8 e 9 aprile;

gli studenti delle scuole secondarie di primo grado il 10 e 11 aprile.

Modalità di registrazione Le richieste di partecipazione dovranno essere compilate online attraverso il link di registrazione che sarà aperto e disponibile da domani 28/01/2025 dalle ore 10.00 fino alle ore 16.00 del giorno 31/01/2025. L’esito della selezione sarà comunicato alle scuole nelle settimane successive. Per consentire la partecipazione al maggior numero possibile di scuole, ogni Istituto (identificato dal codice meccanografico dell’Istituto principale) potrà iscrivere un massimo di 50 studenti, i quali potranno farsi portatori in seguito con il resto della scuola delle conoscenze apprese, utilizzando le nozioni acquisite durante la loro visita e le risorse disponibili online sul sito dell’ESA.

Informazioni logistiche Il programma di attività, totalmente gratuito, avrà inizio alle ore 8:45 per concludersi entro le ore 16:25. La partecipazione per l’intera giornata è un requisito essenziale per essere selezionati agli ESA School Days. Tutte le sessioni saranno in lingua italiana. Vien richiesto alle scuole di arrivare non più tardi delle 8.15 per espletare le procedure di controllo per accedere al sito puntuali per l’inizio del programma. Non essendo disponibili aree di ristoro per i visitatori, tutti i partecipanti dovranno portare con sé uno zainetto contenente una merenda, un pranzo al sacco (preferibilmente con materiali di scarto riciclabili), bevande o thermos, e i propri effetti personali.

Attività previste Gli studenti parteciperanno a laboratori scientifici e attività divulgative, tenuti all’interno dello stabilimento ESA-ESRIN. I temi trattati comprenderanno l’Osservazione della Terra e il ruolo dei satelliti, i programmi dei lanciatori ESA, lo studio di meteoriti e asteroidi. Sarà inoltre possibile visitare l’Earth Observation Multimedia Centre per osservare come i dati satellitari vengono utilizzati per monitorare e mitigare gli effetti del cambiamento climatico. In caso di condizioni meteo favorevoli, saranno organizzate dimostrazioni di lanci di razzi-modelli nelle aree esterne. L’iniziativa, che vedrà la partecipazione di ASI (Agenzia Spaziale Italiana), ha l’ambizione di avvicinare i più giovani ai temi della ricerca scientifica e della salvaguardia del nostro pianeta, offrendosi come stimolo e ispirazione per proseguire gli studi nelle materie STEM.

Criteri di selezione A causa dei posti limitati e delle numerose richieste ricevute da tutta Italia, sarà data priorità – sulla base del database a nostra disposizione – agli Istituti che non hanno ancora avuto occasione di partecipare a una precedente edizione degli ESA School Days. Questo criterio sarà determinante e prevalente sugli altri. Un punteggio aggiuntivo verrà assegnato agli Istituti che – in riferimento al database a nostra disposizione – hanno sottomesso la domanda di partecipazione in precedenti edizioni ma non sono stati selezionati o non hanno avuto modo di partecipare. Questo per garantire una rotazione equa e un’opportunità a chi è stato escluso nelle edizioni precedenti. Viene richiesto ai docenti di includere nel form di richiesta di partecipazione una breve descrizione scritta delle motivazioni per partecipare agli ESA School Days, evidenziando gli obiettivi educativi e l’impatto previsto sulle attività scolastiche e sugli studenti, legate alla promozione delle materie STEM. Ulteriori info Proposte che superano il limite di 50 studenti saranno ridimensionate o escluse.

saranno ridimensionate o escluse. Saranno prese in considerazione solo le richieste compilate correttamente e inviate entro i termini specificati (28-31 gennaio 2025).

e inviate entro i termini specificati (28-31 gennaio 2025). La partecipazione all’intera giornata di attività (dalle 8.45 alle 16.25) è un requisito essenziale per essere selezionati agli ESA School days. Criterio di sorteggio In caso di parità di punteggio tra più Istituti si procederà a un sorteggio per assegnare i posti disponibili.

