Sciame sismico in Etiopia: getti di vapore e fango dal vulcano Dofen | VIDEO

Un nuovo condotto che produce un potente getto di gas, rocce e fango è stato osservato sul vulcano Dofen nel distretto di Dulecha, in Etiopia. Questa area si trova vicino a quella di uno sciame sismico in corso nella regione di Afar, che si sospetta sia causato dall’intrusione di magma. Il video a corredo dell’articolo, sebbene non abbastanza chiaro per vedere molti dettagli, mostra quella che potrebbe essere un’attività esplosiva freatica o idrotermale, quando l’acqua di falda viene riscaldata dai fluidi del magma sottostante e si trasforma in vapore, fuoriuscendo in questo caso da una crepa aperta nel terreno. Non è del tutto chiaro se uno condotto esistesse prima nel sito o se si sia aperto di recente.

Non ci sono ulteriori dettagli disponibili al momento, ma questo è chiaramente un segno di escalation e suggerisce fortemente che potrebbe essere in corso un’eruzione vulcanica.

La prima eruzione nota del vulcano Dofen potrebbe essere in divenire

Se davvero dovesse verificarsi un’eruzione dal vulcano Dofen, sarebbe la prima nota di questo vulcano da fonti storiche. Dofen è uno stratovulcano alto 1151 metri che si eleva per 450 metri sopra la pianura di Awash nella Rift Valley etiope settentrionale. Ha eruttato frequentemente da fessure parallele all’asse della rift e ha prodotto giovani flussi di lava e file di coni di cenere.

Simile al vulcano Fentale a sud, che in precedenza era il principale sospettato della crisi sismica, non sarebbe del tutto sorprendente se l’attività vulcanica si verificasse sul Dofen. L’area vicino al Dofen è anche nota per la sua forte attività fumarolica, un’altra indicazione che il vulcano è stato solo dormiente.

Lo sciame sismico

Negli ultimi giorni, l’attività sismica nell’area è aumentata in modo significativo. “Il numero reale di terremoti è sconosciuto poiché non esiste una rete sismica (o almeno non è disponibile al pubblico) che copra l’area e solo gli eventi più grandi possono essere identificati sulle reti globali”, ha osservato il vulcanologo Tom Pfeiffer di VolcanoDiscovery. Molteplici terremoti hanno avuto magnitudo compresa tra 4.3 e 5.1.

Il terremoto più forte si è verificato alle 22:20 UTC del 29 dicembre, con magnitudo 5.1, con epicentro situato circa 46km a nord di Metahara e 119km a nord-est di Nazret. Il terremoto si è verificato a una profondità di 10 km ed è stato ampiamente avvertito nella regione, inclusa la capitale, Addis Abeba.

“Il rischio di una nuova eruzione vulcanica in questa parte della Rift Valley africana è ora più alto che mai, perché la causa più probabile dei terremoti è un’intrusione di magma (superficiale), che a sua volta può facilmente rompere la superficie e produrre un’eruzione“, ha affermato il Dott. Pfeiffer, esortando le persone della zona a stare in allerta. L’attività sismica ha causato allarme tra i residenti, sebbene finora non siano stati segnalati danni o feriti.

Le autorità e le agenzie di monitoraggio hanno emesso avvisi che esortano i residenti a prepararsi per potenziali evacuazioni se l’attività vulcanica si intensifica. La mancanza di una rete sismica locale complica gli sforzi per monitorare accuratamente la situazione, ma i dati sismici globali e le immagini satellitari forniscono informazioni cruciali sulla minaccia in evoluzione.

L’East African Rift System

L’East African Rift System (EARS), che si estende per oltre 3.000km, è la più importante rift continentale del mondo. Il sistema comprende vulcani attivi, faglie e sismicità causata dalla divergenza delle placche tettoniche. Nella rift etiope, gli eventi sismici sono spesso collegati al movimento del magma all’interno della crosta che porta a terremoti sia tettonici che vulcano-tettonici.

Gli eventi passati nella regione includono lo sciame sismico del 1989 nella tripla giunzione di Afar che ha causato 25 terremoti con magnitudo superiore a 4.2 in un periodo di 48 ore.

