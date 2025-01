Sciatori provocano valanga in Alto Adige e scappano | VIDEO

MeteoWeb

Immagini spettacolari stanno facendo il giro del web, ma sono frutto di un gesto azzardato da cui poteva nascere una tragedia. Due freerider, infatti, hanno provocato una valanga nel comprensorio sciistico di Solda ai piedi dell’Ortles, in Alto Adige. Una videocamera ha ripreso la slavina di medie dimensioni quando gli sciatori, anziché percorrere la normale pista battuta, hanno deciso di scendere in fuoripista su una neve profonda dopo le nevicate di ieri. La valanga ha sfiorato la seggiovia ‘Des Alpes’. Nessuna persona è rimasta coinvolta e, anche se la nuvola di neve ha parzialmente invaso l’impianto di risalita, non ci sono stati danni.

Dopo essersi accorti della conseguenza della loro decisione, i due sciatori hanno accelerato e sono fuggiti. Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri. Come si evince dalle riprese, si tratta di sciatori estremamente esperti.

Giornata di valanghe

Quella di oggi in Trentino Alto Adige ma anche nel vicino Veneto è stata una giornata splendida caratterizzata da alcune valanghe. Nel pomeriggio nei pressi di passo Venegiota, nel Bellunese, un trentenne scialpinista che faceva parte di un gruppo di otto francesi è stato travolto da una slavina e trascinato per circa 400 metri. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Belluno, ma non è in pericolo di vita.

Nel comprensorio di Merano 2000 in Alto Adige, due scialpinisti sul Monte Ivigna sono stati travolti da una valanga e, una volta estratti, non hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari. Valanga anche nel comprensorio sciistico Buffaure – Ciampac in Val di Fassa. Un giovane di 25 anni è stato investito dalla massa nevosa e, dopo essere stato portato in salvo, avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale.

