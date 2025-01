ScillAllergy 2025: tavola rotonda sull’appropriatezza diagnostica in allergologia

MeteoWeb

Il 15 marzo 2025, in occasione del congresso “ScillAllergy 2025”, si terrà una tavola rotonda intitolata “L’appropriatezza diagnostica in allergologia: il ruolo dello specialista tra aspettative del paziente ed esigenze del medico di famiglia e del pediatra“. L’incontro, moderato dal Dr. Peppe Caridi, direttore di StrettoWeb, si concentrerà sulla crescente problematica delle richieste di visite ed esami allergologici, che spesso risultano inappropriate e inutili. Nonostante l’aumento reale delle malattie allergiche, che colpiscono circa il 25% della popolazione, la percezione di allergia nella società è esagerata. Molti pazienti tendono a diagnosticarsi allergie o intolleranze, soprattutto alimentari, senza un riscontro medico, attribuendo disturbi che possono avere cause diverse. Questa tendenza rallenta l’identificazione di diagnosi corrette, incrementando le liste d’attesa e danneggiando chi soffre di allergie accertate. La tavola rotonda si propone di approfondire queste problematiche e di promuovere una diagnosi più accurata e tempestiva.

