Scontro fra barche a Mayotte: 10 feriti, a bordo anche Marine Le Pen

Due barche, su una delle quali si trovava la leader del Rassemblement National (estrema destra francese), Marine Le Pen, si sono scontrate oggi a Mayotte, l’arcipelago francese nell’Oceano indiano, provocando il ferimento di 10 persone che erano a bordo. Marine Le Pen è rimasta illesa. Dopo la collisione, la leader del RN è stata accompagnata da un gommone della Polizia all’aeroporto per imbarcarsi sul suo volo di ritorno. A Mayotte, arcipelago colpito gravemente dal ciclone Chido tre settimane fa, le isole della Grande-Terre e della Petite-Terre, dove sorge l’aeroporto, sono collegate fra loro da battelli. Le Pen, in visita nella zona dopo il disastro per il maltempo, era sul battello da Grande-Terre a Petite-Terre, diretta all’aeroporto, quando si è verificato lo scontro.

“L’imbarcazione è sopraggiunta molto, molto, molto velocemente, era inevitabile”, ha commentato la leader dell’estrema destra francese intervistata dalla tv Mayotte la Première, che ha parlato di 10 feriti nella collisione. “Lo scontro è stato piuttosto forte dopo la manovra per riaddrizzare, in molti hanno avuto fortuna nella disavventura”, ha aggiunto. Il RN ha precisato che nessun membro della delegazione che accompagnava Le Pen ha riportato ferite.

