Archeologia, scoperta vicino Parigi la mappa 3D più antica del mondo

Quella che potrebbe essere la mappa tridimensionale più antica del mondo, situata all’interno di un megaclasto di arenaria quarzitica nel bacino di Parigi in Francia, è stata presentata su un articolo sull’Oxford Journal of Archaeology. Il riparo sotto roccia di Segognole 3, noto fin dagli anni ’80 per le sue incisioni artistiche raffiguranti due cavalli in stile tardo paleolitico, ai lati di una figura femminile pubica, sembra infatti contenere anche una rappresentazione in miniatura del paesaggio circostante. Il Dott. Anthony Milnes della Facoltà di Fisica, Chimica e Scienze della Terra dell’Università di Adelaide ha partecipato alla ricerca guidata dal Dott. Medard Thiry del Centro di Geoscienze Mines Paris – PSL.

Le ricerche precedenti di Thiry, in seguito alla sua prima visita al sito nel 2017, hanno stabilito che gli uomini del Paleolitico avevano “lavorato” l’arenaria in un modo che rispecchiava la forma femminile e avevano aperto delle fratture per far infiltrare l’acqua nell’arenaria, alimentando un deflusso alla base del triangolo pelvico. Una nuova ricerca suggerisce che parte del pavimento del riparo in arenaria, modellato e adattato dalle popolazioni paleolitiche circa 13.000 anni fa, sia stato modellato per riflettere i flussi d’acqua naturali e le caratteristiche geomorfologiche della regione.

“Quello che abbiamo descritto non è una mappa come la intendiamo oggi, con distanze, direzioni e tempi di percorrenza, ma piuttosto una miniatura tridimensionale che raffigura il funzionamento di un paesaggio, con il deflusso dagli altopiani verso torrenti e fiumi, la convergenza delle valli e la formazione a valle di laghi e paludi”, spiega il Dott. Milnes. “Per i popoli paleolitici, la direzione dei flussi d’acqua e il riconoscimento delle caratteristiche del paesaggio erano probabilmente più importanti di concetti moderni come distanza e tempo. Il nostro studio dimostra che le modifiche umane al comportamento idraulico all’interno e attorno al rifugio si sono estese alla modellazione dei flussi d’acqua naturali nel paesaggio nella regione attorno al rifugio roccioso. Si tratta di risultati eccezionali e mostrano chiaramente la capacità mentale, l’immaginazione e la capacità ingegneristica dei nostri lontani antenati”.

Grazie alla sua approfondita ricerca sulle origini dell’arenaria di Fontainebleau, Thiry ha riconosciuto diverse caratteristiche morfologiche su piccola scala che non possono essersi formate naturalmente, suggerendo che siano state modificate dai primi esseri umani. “La nostra ricerca ha dimostrato che gli uomini del Paleolitico scolpivano l’arenaria per promuovere percorsi di flusso specifici per l’infiltrazione e la direzione dell’acqua piovana, cosa che non era mai stata riconosciuta dagli archeologi“, afferma Thiry.

“I raccordi hanno probabilmente un significato molto più profondo, mitico, legato all’acqua. Le due installazioni idrauliche quella della figurazione sessuale e quella del paesaggio in miniatura distano due o tre metri l’una dall’altra e sicuramente trasmetteranno un profondo significato di concezione della vita e della natura, che non ci sarà mai accessibile”.

L’ultimo studio di Milnes e Thiry, pubblicato sull’Oxford Journal of Archaeology , ha scoperto la presenza di modelli tridimensionali esaminando attentamente le caratteristiche geomorfologiche su piccola scala. “Questa scoperta completamente nuova offre una migliore comprensione e approfondimento delle capacità di questi primi esseri umani“, afferma Thiry.

Prima di questa scoperta, la più antica mappa tridimensionale conosciuta era ritenuta una grande lastra di roccia portatile incisa da persone dell’Età del Bronzo circa 3000 anni fa. Questa mappa raffigurava una rete fluviale locale e tumuli di terra, riflettendo un concetto di mappa più moderno utilizzato per la navigazione.

Milnes afferma che la collaborazione tra discipline diverse, come l’archeologia, la geologia e la geomorfologia, è fondamentale nella scienza. “Riteniamo che i risultati di ricerca più produttivi si trovino ai confini tra le discipline”, afferma Milnes. “Rivalutare gli studi sul campo e condurre frequenti visite in loco sono importanti. È chiaro dal nostro progetto in corso che intuizioni e interpretazioni non appaiono immediatamente, ma emergono attraverso nuove osservazioni e discussioni interdisciplinari”, suggerisce Thiry.

