Una scoperta sulla Russia fa alzare un polverone: cosa è successo sui segnali GPS

La Norvegia sta lanciando l’allarme dopo aver scoperto che la Russia non solo sta interrompendo i sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) oltre confine, ma sta anche falsificando i segnali GPS, un attacco che può causare interruzioni significative all’aviazione commerciale. Johan Lester, un pilota di un volo SAS intervistato dal Barents Observer, ha affermato: “siamo preoccupati, sì, ed è qualcosa di cui teniamo conto su ogni singolo volo per l’East-Finnmark. Oggi siamo stati falsificati durante l’avvicinamento a Kirkenes”.

L’aeroporto di Kirkenes si trova a soli 10 chilometri dal confine con la Russia. Più avanti nella penisola di Kola si trova la base aerea di Olenya, dove le forze aeree russe schierano una flotta di bombardieri Tu-95MS che volano spesso a sud per lanciare missili da crociera contro l’Ucraina. L’Ucraina, però, sta contrattaccando. Droni sono stati abbattuti vicino a Olenya in diverse occasioni. Il Barents Observer ha precedentemente pubblicato immagini satellitari che mostrano come l’esercito russo stia adottando misure per proteggere gli aerei e i serbatoi di carburante dai droni in arrivo. L’autoprotezione include unità di guerra elettronica volte a disturbare i segnali GPS.

