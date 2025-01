Scoperto il Darth Vader dei mari, è un crostaceo gigante

MeteoWeb

Un team di ricercatori dell’Università di Singapore, guidato da Peter Ng, ha identificato una nuova specie di crostaceo che vive negli abissi marini, a profondità superiori ai 2.000 metri. Battezzato Bathynomus vaderi per la sua impressionante somiglianza con l’iconico casco di Darth Vader della saga di Star Wars, questo crostaceo è stato descritto sulla rivista ZooKeys.

La scoperta è avvenuta in modo inusuale: esemplari di questa nuova specie sono stati individuati sui banchi del pesce di mercati vietnamiti. I ricercatori, incuriositi dalla loro morfologia, hanno condotto analisi approfondite che hanno confermato trattarsi di una specie mai documentata prima. Il Bathynomus vaderi appartiene a un gruppo di crostacei giganti noti come Bathynomus, tra i più grandi al mondo, con alcuni esemplari che possono raggiungere i 70 centimetri di lunghezza e pesare oltre 1,5 chili.

Questi crostacei, considerati una prelibatezza in alcuni Paesi asiatici per il loro sapore simile a quello dell’aragosta, sono sempre più richiesti nei mercati ittici. Tuttavia, la loro crescente popolarità pone interrogativi sulla conservazione della specie. Gli autori della ricerca sottolineano come la scoperta di una specie animale così unica e apparentemente comune evidenzi quanto poco si conosca ancora sulla biodiversità degli oceani profondi. Ciò è particolarmente preoccupante in un contesto di pressione antropica, tra pesca intensiva ed estrazioni minerarie che minacciano gli habitat abissali.

La scoperta del Bathynomus vaderi non è solo una curiosità scientifica, ma un richiamo alla necessità di approfondire la conoscenza delle profondità marine e di proteggere queste fragili creature e i loro ecosistemi. Con il loro aspetto singolare e l’importanza ecologica, rappresentano un tesoro ancora da esplorare nei misteri dell’oceano.

