Scosse di terremoto a Pozzuoli, “in corso sequenza sismica nei Campi Flegrei”

MeteoWeb

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione comunale di Pozzuoli “che a partire dalle ore locali 07:58 (UTC 06:58 del 13/01/2025) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 13 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e una magnitudo massima Md=1.2±0.3“, viene spiegato in una nota. “In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.