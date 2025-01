‘Seismic Roulette’, la sfida della scienza ai rischi sismici sulla previsione dei terremoti 

MeteoWeb

La serie Colloquia dei XL 2025 si apre giovedì 30 gennaio alle ore 11.00 con Vladimir G. Kossobokov, Socio straniero dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL e Chief Scientist, Professor Expert presso la Russian Academy of Sciences, che terrà una conferenza dal titolo Seismic Roulette. “In un mondo di Big Data, la scienza può rivelare pericoli naturali, valutare i rischi e fornire la conoscenza all’avanguardia del disastro imminente in catastrofi anticipate insieme a utili raccomandazioni sul livello di rischi per il processo decisionale in merito alla progettazione ingegneristica, all’assicurazione e alla gestione delle emergenze. La scienza non può ancora rimuovere il favore delle persone per l’illusione riguardo alla realtà, così come la negazione politica, l’ignoranza e la negligenza tra i decisori. La conclusione generale è confermata dall’applicazione e dai test contro la realtà del terremoto.

Purtroppo, la maggior parte, se non tutte, le affermazioni di previsione dei terremoti sono “inventate” a causa di un campione molto piccolo, se non nullo, di prove chiaramente definite. La necessità e la possibilità di applicare semplici strumenti di strategie di previsione dei terremoti – diagramma di errore e ipotesi nulla della roulette sismica come metrica dello spazio allertato – sono evidenti. La roulette sismica non è perfetta! Pertanto, le affermazioni sulla valutazione del rischio sismico e sulla previsione dei terremoti possono essere utili per ridurre gli impatti futuri di terremoti disastrosi, se affidabili, ma non necessariamente perfetti”.

