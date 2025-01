Senza ramponi sul sentiero ghiacciato: escursionisti soccorsi sull’Appennino modenese | VIDEO

MeteoWeb

Due ragazzi di 29 e 30 anni si sono avventurati su ghiaccio e neve dell’Appennino emiliano senza ramponi, né altro tipo di attrezzatura idonea, andando in difficoltà su un sentiero. Uno di loro è anche scivolato per diversi metri. È accaduto oggi sul Cimoncino, in provincia di Modena. I due ragazzi, un 30enne di Milano e un 29enne di Cinisello Balsamo, di rientro a casa dal Sigep – la fiera di gelato, pasticceria, caffè e pizza a Rimini – hanno pensato di deviare e fare una sosta a Fanano per una passeggiata sul Cimoncino. Sono partiti, per nulla attrezzati, lungo un sentiero ghiacciato, cominciando a salire, ma uno dei due, proprio a causa del ghiaccio, è scivolato per alcuni metri, perdendo anche il cellulare.

Poco distante si trovava un altro gruppo di escursionisti, al contrario con ramponi e piccozze, che sono riusciti a raggiungere il ragazzo scivolato, riportandolo al sicuro e recuperandogli il telefonino.

Intorno alle 14.30, è partita la richiesta di aiuto al 112. Il Soccorso Alpino e Speleologico ha inviato due tecnici già presenti sul comprensorio e la squadra da Fanano composta da altri quattro tecnici. Il personale del CNSAS ha raggiunto i due ragazzi, che non avevano problemi di salute, ha fornito loro dei ramponi e, imbragandoli, li ha riaccompagnati alla macchina.

