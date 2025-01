Giornata storica in Siberia, asfaltati i record mensili di temperatura massima: l’anomalia termica a Yakutsk

MeteoWeb

Yakutsk, una delle città più fredde al mondo, ha registrato un’incredibile anomalia termica che ha infranto i record di temperatura per il mese di gennaio. Con -6,8°C registrati, la città siberiana ha segnato una temperatura superiore di ben 27 gradi rispetto alla media stagionale. Per il terzo giorno consecutivo, Yakutsk ha superato il record mensile di temperatura. Il precedente record per il mese di gennaio, risalente agli anni precedenti al 2025, era di -11,2°C. Negli ultimi tre giorni, le temperature hanno raggiunto rispettivamente -9,9°C, -10,0°C e infine -6,8°C. Yakutsk, nota per i suoi inverni rigidi con temperature che spesso scendono sotto i -50°C, è ora al centro dell’attenzione per questo fenomeno climatico.

