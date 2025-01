Siccità Basilicata, nella Diga del Camastra aumentano le riserve idriche

MeteoWeb

Sono 2.638.233 i metri cubi di acqua presenti oggi nella Diga del Camastra, a Potenza. Lo rileva il bollettino quotidiano di Acque del Sud, in cui vengono riportati i dati sulle riserve idriche degli invasi lucani. I quantitativi sono inferiori rispetto allo scorso anno (l’8 gennaio del 2024 erano accumulati 5.649.549 metri cubi di acqua), però indicano una ripresa rispetto al mese di dicembre quando una settimana prima di Natale la diga era all’asciutto. Le riserve sono dovute alle precipitazioni (pioggia e neve) e all’utilizzo dell’acqua del fiume Basento, secondo la soluzione emergenziale che è stata utilizzata dall’unità di crisi regionale, presieduta dal Presidente Vito Bardi, Commissario delegato all’emergenza dal Governo. Con apposita canalizzazione, l’acqua viene prelevata dal Basento e convogliata nel potabilizzatore di Masseria Romaniello a Potenza dove viene trattata per l’uso a scopo potabile.

Al momento, restano le restrizioni idriche nei Comuni serviti dallo schema Camastra-Basento: sono 29 Comuni, tra cui Potenza, per circa 140mila persone. L’acqua viene fornita da Acquedotto lucano dalle 7 alle 19.30. Restano, comunque, i disagi per i cittadini e in particolar modo negli ultimi giorni il Comune di Pignola ha lamentato interruzioni costanti.

