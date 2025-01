Siccità, esperta: “continua la carenza idrica in Puglia”

MeteoWeb

“Le piogge di questi giorni, nonostante siamo in pieno inverno, non sono sufficienti a farci superare la lunga siccità che ci ha investiti dalla scorsa primavera. Basta vedere i dati relativi alla diga di Occhito per rendersene conto. E il punto resta questo: il clima sta cambiando e non possiamo confidare solo sulle precipitazioni, specie per alcune attività produttive come l’agricoltura”. Lo ha affermato Giovanna Amedei, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia. “Occorre iniziare ad intraprendere altre azioni che sono importanti come attuare una corretta depurazione delle acque reflue civili ed industriali per un loro riutilizzo; utilizzare sistemi di irrigazione a basso consumo di acqua in agricoltura; operare la desalinizzazione dell’acqua salmastra e salata; recuperare e depurare le acque meteoriche così come sensibilizzare i cittadini all’uso razionale dell’acqua. Piccoli accorgimenti o soluzioni ma, se intrapresi, possono dare dei risultati in futuro. Il clima è cambiato, ora tocca a noi cambiare il nostro modo di vedere la crisi idrica”, ha concluso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.