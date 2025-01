Siccità, in Somalia 71mila morti tra 2022 e 2024

MeteoWeb

Tra gennaio 2022 e giugno 2024, la siccità in Somalia ha causato oltre 71mila morti, il 40% dei quali bambini sotto i 5 anni: lo rivela una ricerca commissionata da UNICEF e OMS e condotta da istituzioni accademiche internazionali e locali. Il 2022 ha segnato il culmine di un periodo di siccità dovuto a stagioni piovose insufficienti, colpendo circa 8 milioni di persone, compromettendo raccolti, uccidendo animali da allevamento e avvicinando il Paese alla carestia. Un precedente studio del 2023 stimava 4mila decessi, ma i nuovi dati evidenziano come la crisi abbia avuto effetti prolungati. Wafaa Saeed, rappresentante UNICEF in Somalia, ha sottolineato l’impatto devastante del cambiamento climatico sulle famiglie vulnerabili, invitando a maggiori investimenti per rafforzare la resilienza delle comunità e prevenire crisi future. Lo studio offre un doloroso promemoria dell’urgenza di affrontare le conseguenze del clima sulla Somalia.

