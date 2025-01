Siccità Sardegna, revocate le restrizioni idriche nel Nuorese dopo le piogge

MeteoWeb

Le abbondanti piogge cadute lo scorso weekend sulla Sardegna e, in particolare, nel Nuorese, hanno indotto il gestore idrico Abbanoa a revocare le restrizioni idriche annunciate il 12 gennaio scorso. Dal prossimo 27 gennaio, l’acqua sarebbe state razionata ed erogata a giorni alterni nei Comuni serviti dall’acquedotto di Jann’e Ferru: Nuoro, Bolotana, Fonni, Gavoi, Lei, Lodine, Mamoiada, Ollolai, Oniferi, Orgosolo, Orani, Orotelli, Ottana, Sarule e Silanus. Ma questa mattina, in una riunione in Provincia con i rappresentanti dei Comuni interessati, il Presidente di Abbanoa, Giuseppe Sardu, ha annunciato che non ci saranno più restrizioni, ora che i due bacini che alimentano questi centri si sono di nuovo riempiti, dopo mesi di magra.

Le scorte d’acqua sono più che raddoppiate nell’invaso di Olai, mentre il bacino del Govossai è ai massimi livelli. Nel bacino di Olai, l’acqua contenuta è passata in due giorni da 3 milioni a 7 milioni di metri cubi, cioè è stato superato il 50% della capacità d’invasamento (il massimo autorizzato è di 12 milioni), secondo quanto riferito da Sardu, presenti l’assessora regionale all’Ambiente, Rosanna Laconi, e l’amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, Giuseppe Ciccolini. Anche questa mattina è caduta pioggia sull’invaso, alimentato anche dai corsi d’acqua ingrossati dalle precipitazioni dei giorni scorsi. “La situazione è tale da superare definitivamente l’emergenza“, ha assicurato il Presidente di Abbanoa. “Possiamo considerare annullate le restrizioni previste dal 27 gennaio”.

Fra 17 e 19 gennaio, sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia in media. In particolare, a Nuoro sono stati superati i 126mm, a Fonni i 121mm, a Orani i 115mm, a Mamoiada i 131mm. Le quantità di pioggia maggiori si sono registrate in Ogliastra, soprattutto a Urzulei (336 millimetri), Villagrande Strisaili (289mm), Gairo (188mm), Jerzu (157mm), Tertenia (148mm), Ilbono (143mm) e Baunei (141mm).

