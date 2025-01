Siccità Sicilia, Musumeci: “piano di 48 milioni contro l’emergenza idrica”

MeteoWeb

“Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 6 maggio 2024, ha deliberato lo stato di emergenza e ha concesso un primo stanziamento di 20 milioni di euro integrato con ulteriori 28,1 milioni. In data 7 giugno 2024 è stato approvato il Piano degli interventi urgenti predisposto dal Commissario delegato nei limiti dei primi 20 milioni di euro: si è invece in attesa, da parte del Commissario delegato, della proposta di utilizzo degli ulteriori 28,1 milioni”. Lo dice Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare rispondendo al question time alla Camera a una domanda su quali azioni stia mettendo in campo il Governo per prevenire una eventuale prossima crisi idrica come quella già vissuta l’estate e l’autunno 2024. “Risulta attualmente al concerto del Ministero dell’Economia e delle finanze – continua – uno schema di ordinanza volta ad autorizzare la Regione Siciliana a versare la somma di 71.558.720,20 euro (con oneri posti a carico del bilancio della stessa Regione) nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato, per la realizzazione di misure e interventi ulteriori rispetto a quelli contenuti nel predetto Piano degli interventi”.

Musumeci: “sulla diga Trinità gravi carenze di sicurezza”

Gli approfondimenti sulla diga Trinità, trasmessi al Ministero delle Infrastrutture, hanno “confermato gravi carenze di sicurezza in condizioni statiche, sismiche e di piena”, ha detto Musumeci al question time, ricordando come lo scorso aprile il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti abbia avviato “il procedimento per la limitazione, ulteriore rispetto a quella del 2022, o la messa fuori esercizio dell’invaso”, richiedendo, al contempo, un aggiornamento delle verifiche, che hanno confermato le criticità di “un’infrastruttura realizzata agli inizi degli anni ’50”.

