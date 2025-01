Sicilia bersagliata dal maltempo: piogge intense a Taormina, fiume Alcantara in piena

MeteoWeb

La pioggia intensa che ha colpito la Sicilia durante la notte ha causato diversi disagi. A Taormina, la polizia locale ha temporaneamente chiuso via Crocefisso, una delle principali arterie che collega la costa al centro storico della cittadina, per consentire i lavori di sgombero della strada. A Giardini Naxos, i vigili urbani e la Protezione Civile stanno attentamente monitorando il fiume Alcantara, il cui livello è salito considerevolmente a causa delle forti precipitazioni. Inoltre, in diversi punti del territorio si sono verificati problemi alla rete fognaria, con tombini saltati a causa del forte afflusso di acqua.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

