Smog Emilia-Romagna: domani bollino rosso da Piacenza a Modena

Bollino rosso per lo smog in l’Emilia-Romagna, in particolare per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, dove domani, venerdì 3 gennaio, entreranno in vigore le misure emergenziali previste dal Piano regionale per la qualità dell’aria. Per il territorio modenese, in particolare, l’allerta smog prosegue dal 27 dicembre. Per la provincia di Ferrara, invece, che era sottoposta alle misure emergenziali come Modena fino a oggi, da domani torna il bollino verde e quindi termina l’allerta.

