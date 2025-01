Smog a Roma: il 26 gennaio la 3ª domenica ecologica

MeteoWeb

Il 26 gennaio a Roma in programma la 3ª domenica ecologica, la 1ª del 2025 e la 3ª dall’avvio del calendario che è stato approvato dalla Giunta Capitolina per la stagione autunno inverno 2024-2025. Stop dunque nella zona ZTL “Fascia verde” per i veicoli a motore endotermico nelle fasce orarie 07:30-12:30 e 16:30-20:30. L’elenco completo delle deroghe è nell’ordinanza del sindaco pubblicata sul sito del Comune. Anche per questa stagione sono in tutto 5 le domeniche durante le quali le vetture a motore non potranno circolare. Oltre a quelle che si sono svolte il 10 novembre, l’1 e 10 dicembre le altre domeniche ecologiche sono in calendario per il 16 febbraio 2025 e 23 marzo 2025.

