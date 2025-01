Smog Torino, semaforo arancione fino a domani

MeteoWeb

Resterà in vigore fino a domani compreso il livello 1 (arancio) delle limitazioni al traffico a Torino che prevede lo stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 anche commerciali per via dello smog. I dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte, infatti, evidenziano infatti il superamento del valore di 50 mcg/mc di concentrazione media giornaliera di PM10 nell’aria per tre giorni consecutivi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.