Smog in Vietnam: Hanoi dichiarata la città più inquinata del mondo

MeteoWeb

La capitale del Vietnam, Hanoi, è stata ricoperta da una fitta coltre di smog nelle ultime settimane, collocandosi in cima alla lista delle città più inquinate al mondo. Questa mattina, ad Hanoi sono stati misurati livelli di PM2.5, piccole particelle pericolose, pari a 266 microgrammi per metro cubo, il valore più alto tra le città più inquinate, secondo AirVisual, che fornisce informazioni indipendenti sull’inquinamento atmosferico globale tramite un’app per smartphone. Il Paese del Sud-Est asiatico, polo manifatturiero regionale con una delle economie in più rapida crescita in Asia, segnala da anni un grave inquinamento atmosferico nelle sue principali città, in particolare ad Hanoi. La fitta nebbia è causata principalmente dal traffico intenso, dalla combustione dei rifiuti e dalle attività industriali.

Finora Hanoi si è posta l’obiettivo di far sì che almeno il 50% degli autobus e il 100% dei taxi siano elettrici entro il 2030. Parlando a un incontro presso il Ministero dei trasporti, il vice primo ministro Tran Hong Ha ha chiesto una transizione accelerata ai veicoli elettrici (EV) come parte degli sforzi per ridurre l’inquinamento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.