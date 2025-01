Soccorso Alpino salva cercatore di funghi precipitato sui Nebrodi: intervento complesso nel pendio innevato

MeteoWeb

Si è conclusa nella tarda mattinata del primo giorno dell’anno un articolato intervento di soccorso sanitario in ambiente montano innevato sui Nebrodi in territorio di San Piero Patti (Me), effettuato dai Tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) della Sicilia -Stazione Etna nord. Nella prima mattinata su allertamento della Centrale Operativa del 118 di Messina, due squadre del Soccorso Alpino hanno raggiunto l’area di Contrada Merenda per recuperare un cercatore di funghi che con calzature non adeguate, dell’età di 64 anni residente a Sant’Angelo di Brolo, è precipitato per decine di metri lungo un ripido pendio innevato e ghiacciato, procurandosi la frattura di un arto inferiore, contusioni e vari traumi.

Le squadre del Soccorso Alpino hanno provveduto a raggiungere l’infortunato, a prestargli le prime cure, a proteggerlo dall’ipotermia ad immobilizzarlo ed a posizionarlo dentro una speciale barella funzionale al trasporto in ambiente innevato e ghiacciato. La barella quindi è stata recuperata e trasportata sin dove poteva giungere un mezzo gommato di soccorso del 118. L’uomo una volta a bordo dell’ambulanza è stato trasportato verso il più vicino presidio ospedaliero sito a Patti. Presenti sul posto i Carabinieri, il SAGF ed il 118.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.