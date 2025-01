Nuovo record per il “Sole artificiale” cinese, passo fondamentale per la fusione nucleare

MeteoWeb

Il reattore di fusione nucleare cinese, conosciuto come “Sole artificiale“, ha recentemente raggiunto un nuovo traguardo, stabilendo un record mondiale per la durata del plasma supercaldo, un passo fondamentale verso lo sviluppo di un’energia pulita e quasi illimitata. Il reattore EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) ha mantenuto una loop di plasma altamente confinato per ben 1.066 secondi, un risultato che raddoppia abbondantemente il precedente record di 403 secondi, fissato lo scorso anno.

Il “Sole artificiale” e la fusione nucleare

La fusione nucleare, che avviene quando 2 atomi leggeri si fondono per formare un atomo più pesante, è il processo energetico che alimenta il Sole. Tuttavia, la fusione sulla Terra deve affrontare una sfida enorme: replicare le condizioni estreme del Sole, in particolare le temperature e le pressioni enormemente superiori a quelle che possiamo sperimentare nei nostri reattori. Questo è il motivo per cui i reattori di fusione sono chiamati “Sole artificiale”, in quanto tentano di riprodurre la stessa energia, ma con metodi molto diversi.

Nonostante gli enormi progressi, i reattori di fusione come l’EAST non hanno ancora raggiunto l’accensione, ovvero il punto in cui la fusione produce abbastanza energia da alimentare autonomamente il processo. Tuttavia, il nuovo record di EAST segna un importante passo avanti, portando i ricercatori più vicini all’obiettivo di una fusione nucleare autosufficiente.

L’importanza del nuovo record

EAST, un reattore a confinamento magnetico, è progettato per mantenere il plasma a temperature estremamente elevate per periodi prolungati. Le ultime innovazioni nel reattore hanno incluso il raddoppio della potenza del sistema di riscaldamento, un cambiamento che ha contribuito a ottenere il nuovo record. Questi dati sono fondamentali per il progresso della fusione nucleare e serviranno da base per lo sviluppo di reattori simili, non solo in Cina ma a livello globale.

“Un dispositivo di fusione deve raggiungere un’operazione stabile ed efficiente per migliaia di secondi per abilitare la circolazione autosostenibile della plasma, che è cruciale per la generazione continua di energia nei futuri impianti di fusione“, ha affermato Song Yuntao, direttore dell’Istituto di Fisica del Plasma responsabile del progetto di fusione presso l’Accademia Cinese delle Scienze.

La fusione nucleare: la speranza per l’energia del futuro

Nonostante le promesse della fusione nucleare, questa tecnologia è ancora lontana dall’essere una soluzione immediata. Attualmente, tutti i reattori di fusione nel mondo consumano più energia di quanta ne producano. Tuttavia, i progressi compiuti nei vari centri di ricerca, come il programma ITER in Francia, sono incoraggianti. L’ITER, che sarà operativo nel 2039, rappresenta un esperimento internazionale che punta a creare una fusione sostenibile per scopi di ricerca, e potrebbe aprire la strada per i futuri impianti di energia da fusione.

Collaborazione internazionale per il futuro dell’energia

La Cina, che partecipa al programma ITER, continua a lavorare in sinergia con altri Paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Giappone, la Corea del Sud e la Russia, per sviluppare questa tecnologia. Il raggiungimento del nuovo record da parte dell’EAST non è solo una vittoria per la scienza cinese, ma un passo importante per l’intera comunità internazionale nella realizzazione dell’energia da fusione.

