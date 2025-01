Il Sole sta per invertire il suo campo magnetico: cosa significa per la Terra

MeteoWeb

Sul Sole sta per verificarsi un fenomeno straordinario e ricorrente: l’inversione del campo magnetico. Questo evento, che si verifica ogni 11 anni, rappresenta una fase cruciale del ciclo solare e segna il passaggio dal massimo solare al minimo solare, momenti cardine dell’attività del nostro astro. L’ultima inversione è avvenuta alla fine del 2013, e ora siamo di nuovo vicini a questo importante traguardo.

Cosa causa l’inversione del campo magnetico del Sole?

Il ciclo solare, della durata di circa 11 anni, è il motore di questo fenomeno. Durante il massimo solare, l’attività del Sole raggiunge il suo picco, caratterizzato dalla presenza di numerose macchie solari, aree sulla superficie solare dove si manifestano intense attività magnetiche. Quando si avvicina il minimo solare, invece, il campo magnetico del Sole si semplifica e ritorna a una configurazione dipolare, simile a quella della Terra, ma con i poli invertiti rispetto al ciclo precedente.

L’inversione è determinata dalle macchie solari e dalla loro interazione con il campo magnetico. Le macchie vicine all’equatore riflettono l’orientamento del vecchio campo magnetico, mentre quelle più vicine ai poli rispecchiano la nuova configurazione magnetica. Questo processo, conosciuto come legge di Hale, contribuisce alla migrazione dei campi magnetici verso i poli, innescando l’inversione.

Nonostante gli avanzamenti della ricerca, i fisici solari non hanno ancora compreso pienamente i meccanismi matematici alla base di questa transizione.

Quanto dura l’inversione e quali effetti ha sulla Terra?

L’inversione del campo magnetico del Sole non avviene all’improvviso, ma è un processo graduale che si completa nel corso dell’intero ciclo solare. Questo significa che non esiste un momento specifico in cui i poli magnetici si capovolgono, ma piuttosto un periodo di transizione che può durare 1-2 anni, o anche di più. Ad esempio, nel ciclo solare 24, terminato nel 2019, il Polo Nord ha impiegato quasi 5 anni per completare il processo.

Per quanto spettacolare possa sembrare, l’inversione del campo magnetico non è un evento pericoloso per la Terra. Nonostante l’aumento dell’attività solare durante il massimo solare, che può portare a eruzioni solari e ad espulsioni di massa coronale (CME), questi fenomeni non sono direttamente causati dall’inversione magnetica. Tuttavia, possono generare tempeste geomagnetiche che influenzano le comunicazioni satellitari e regalano spettacolari aurore polari.

Uno degli effetti positivi della transizione è l’aumento della protezione della Terra contro i raggi cosmici galattici. Durante l’inversione, il “current sheet” del Sole, una superficie che si estende nello Spazio interplanetario, diventa più ondulata, creando una barriera più efficace contro queste particelle ad alta energia.

Cosa ci riserva il futuro

Gli scienziati continueranno a monitorare da vicino l’inversione del campo magnetico del Sole per comprendere meglio la dinamica di questo fenomeno e le sue implicazioni. Se il processo sarà rapido, potremmo assistere a un ciclo solare molto attivo, al contrario, un’inversione lenta potrebbe preludere a un ciclo debole, simile al precedente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.