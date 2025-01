Il Sole si risveglia, CME diretta verso la Terra: ecco quando ci colpirà

MeteoWeb

Dopo giorni di relativa quiete, ieri una macchia solare (AR3967), precedentemente considerata “tranquilla”, ha prodotto un brillamento classe M3, accompagnato da un’espulsione di massa coronale (CME) diretta verso la Terra. Secondo i modelli della NASA, la CME dovrebbe raggiungere il nostro pianeta il 24 gennaio, provocando una tempesta geomagnetica di lieve entità, classificata come G1.

Cos’è una macchia solare?

Le macchie solari sono aree scure visibili sulla superficie del Sole, chiamata fotosfera. Appaiono più scure rispetto alle zone circostanti perché sono leggermente più fredde, con temperature intorno ai 3.500-4.000°C, rispetto ai circa 5.500°C della fotosfera. Queste regioni si formano a causa di intense concentrazioni di campi magnetici, che ostacolano il normale trasferimento di calore. Le macchie solari sono spesso il punto di origine di fenomeni energetici come brillamenti e CME.

Cos’è un brillamento solare?

Un brillamento solare, o “flare“, è un’esplosione improvvisa di energia che avviene nell’atmosfera solare. Durante un brillamento, vengono rilasciate enormi quantità di radiazioni elettromagnetiche, inclusi raggi X e raggi ultravioletti estremi. Questi eventi sono classificati in base alla loro intensità in categorie: A, B, C, M e X, dove M rappresenta un livello intermedio, ma comunque significativo. Un brillamento come quello di classe M3 del 21 gennaio è abbastanza potente da disturbare temporaneamente le comunicazioni radio nelle regioni esposte della Terra.

Cos’è un’espulsione di massa coronale (CME)?

Una CME è un’espulsione di grandi quantità di plasma e campi magnetici dalla corona solare, lo strato più esterno del Sole. Queste espulsioni possono viaggiare nello Spazio interplanetario a velocità che raggiungono milioni di km/h. Quando una CME è diretta verso la Terra, può interagire con il campo magnetico terrestre, dando origine a tempeste geomagnetiche.

Cos’è una tempesta geomagnetica?

Le tempeste geomagnetiche sono perturbazioni temporanee del campo magnetico terrestre causate dall’interazione tra il vento solare, “arricchito” da una CME, e la magnetosfera. Tempeste di lieve entità, come quelle di classe G1, possono provocare aurore visibili a latitudini elevate e lievi fluttuazioni nelle reti elettriche. Eventi più intensi possono causare danni ai satelliti e disturbare le comunicazioni radio.

