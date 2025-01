Somalia, centinaia di delfini spiaggiati nel Puntland: “incidente straordinario”

MeteoWeb

Decine di delfini morti o in fin di vita si sono arenati su una spiaggia della Somalia situata tra il porto di Bossaso e la spiaggia di Mareeco, nella regione settentrionale del Puntland. Secondo i testimoni, oltre 100 mammiferi si trovano ora sulla sabbia. “Il Ministero dell’Ambiente e il Ministero della Pesca stanno collaborando per indagare con urgenza su questo straordinario incidente”, ha dichiarato il governo regionale, promettendo un rapporto ufficiale sulle possibili cause. In un messaggio pubblicato su Facebook, il Ministero dell’Ambiente del Puntland ha affermato che i residenti locali sono riusciti a salvare una trentina di delfini e a riportarli in mare.

Secondo le autorità, l’incidente potrebbe essere dovuto a reti da pesca illegali e alla contaminazione delle acque. Sebbene un numero così elevato di delfini spiaggiati non sia mai stato segnalato prima in Somalia, gli spiaggiamenti di massa di cetacei sono sempre più comuni in tutto il mondo. Scienziati e ambientalisti attribuiscono la responsabilità di queste morti alle tecniche di pesca.

