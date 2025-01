Sorprendente scoperta su “2024 PT5”, il visitatore spaziale della Terra

MeteoWeb

Un’eccezionale scoperta ha attirato l’attenzione della comunità scientifica: l’asteroide 2024 PT5, un piccolo oggetto spaziale che ha orbitato vicino alla Terra nel 2024, potrebbe essere un frammento della Luna. Il corpo celeste, di circa 10 metri di diametro, non rappresenta alcun pericolo per il nostro pianeta, ma le sue caratteristiche hanno suscitato l’interesse degli scienziati, portandoli a ipotizzare che sia stato eiettato dalla superficie lunare a seguito di un impatto avvenuto migliaia di anni fa.

Asteroide 2024 PT5, origine del visitatore spaziale

La scoperta, pubblicata il 14 gennaio sull’Astrophysical Journal Letters, è il risultato di una serie di osservazioni condotte da un team di astronomi, tra cui Teddy Kareta del Lowell Observatory in Arizona, che ha guidato lo studio. I ricercatori hanno identificato che l’asteroide è ricco di minerali silicati, tipici delle rocce lunari, ma non presente negli asteroidi più comuni. Ciò ha rappresentato una “prova decisiva“, come la definisce Kareta, che suggerisce che 2024 PT5 provenga dalla Luna.

L’oggetto è stato rilevato per la prima volta il 7 agosto 2024 da un telescopio della NASA, in Sudafrica, come parte del progetto ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System). Successive osservazioni da parte del Lowell Discovery Telescope e del NASA Infrared Telescope Facility, situato sul Mauna Kea alle Hawaii, hanno confermato che lo spettro della luce riflessa dalla superficie dell’asteroide non corrisponde a quello tipico di un asteroide, ma è simile a quello delle rocce lunari.

Inoltre, l’analisi della sua orbita ha escluso che 2024 PT5 sia un detrito spaziale, come ad esempio un razzo o un oggetto artificiale, dato che il movimento dell’asteroide non era influenzato dalla pressione della radiazione solare, come avviene per i detriti spaziali. Ciò ha confermato che l’oggetto è di origine naturale e non artificiale.

La scoperta potrebbe aprire nuove opportunità di studio sugli asteroidi lunari. Se si riuscirà ad associare l’origine di questi asteroidi a specifici crateri lunari, sarà possibile ottenere informazioni sui processi di craterizzazione sulla superficie della Luna. Inoltre, materiale proveniente dalle profondità della Luna, come frammenti eiettati in seguito a impatti, potrebbe rivelare dettagli inediti sulla sua formazione ed evoluzione.

