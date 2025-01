SpaceX si prepara al 7° lancio di Starship, il primo volo del 2025 rinviato al 15 gennaio

MeteoWeb

SpaceX si prepara a un nuovo capitolo nella storia dell’esplorazione spaziale con il 7° lancio di Starship, il primo volo del 2025 per il razzo più grande e potente del mondo. La missione, prevista per mercoledì 15 gennaio alle 23 ora italiana, partirà dalla base Starbase, situata vicino alla spiaggia di Boca Chica, in Texas. Questo volo non solo rappresenta il 7° test di Starship, ma inaugura anche una nuova versione del razzo con significativi aggiornamenti tecnologici.

Il 7° volo di Starship, dettagli della missione

Il 7° volo di Starship dovrebbe durare poco più di 66 minuti. Il razzo seguirà una traiettoria suborbitale, simile a quella del volo precedente (Flight 6), sorvolando l’Oceano Indiano a Ovest dell’Australia. Durante il volo, Starship tenterà di rilasciare 10 simulatori di satelliti Starlink circa 17 minuti dopo il decollo. Questi simulatori, progettati per replicare peso e dimensioni dei futuri satelliti Starlink di nuova generazione, rappresentano un test cruciale per la futura capacità di SpaceX di effettuare missioni di distribuzione satellitare.

Un altro obiettivo chiave della missione sarà il tentativo di cattura del booster Super Heavy, il primo stadio del razzo, utilizzando la struttura Mechazilla. Questo sistema è dotato di 2 enormi “chopsticks” metallici progettati per afferrare il booster durante la sua discesa. Nel volo di ottobre 2024 (Flight 5), SpaceX aveva già raggiunto questo traguardo, segnando una pietra miliare nella riutilizzabilità dei razzi.

Innovazioni tecniche

Il razzo Starship, nella sua configurazione completa, misura 122 metri di altezza, rendendolo il più alto mai costruito. Il primo stadio è alimentato da 33 motori Raptor, mentre il secondo stadio ne utilizza 6, ottimizzati per operare nel vuoto dello Spazio. La versione attuale di Starship presenta miglioramenti significativi rispetto ai modelli precedenti, inclusi aggiornamenti ai sensori della struttura Mechazilla, che erano stati danneggiati durante il lancio del volo 6. Questi aggiornamenti mirano a incrementare la probabilità di successo nel recupero del booster.

Tempistiche e preparativi

SpaceX ha già completato i test di rifornimento del razzo il 10 gennaio, confermando la prontezza della struttura e dei sistemi. Inizialmente previsto per il 13 gennaio, il lancio è stato rinviato al 15 gennaio per garantire condizioni ottimali. Nel caso di un ulteriore ritardo, SpaceX ha pianificato giorni di riserva fino al 17 gennaio.

La finestra di lancio principale per il 15 gennaio è fissata alle 17:00 locali (23 ora italiana). Questa scelta è considerata necessaria per assicurare condizioni diurne nell’Oceano Indiano al momento del rientro del secondo stadio.

Implicazioni e prospettive future

Con questo 7° test, SpaceX punta a consolidare i progressi nel design e nelle operazioni del razzo Starship, un elemento chiave della visione di Elon Musk per rendere l’esplorazione spaziale accessibile e sostenibile. Starship non è solo il fulcro delle ambizioni di SpaceX di colonizzare Marte, ma rappresenta anche una piattaforma versatile per missioni di rifornimento in orbita terrestre, esplorazioni lunari e, in futuro, missioni interplanetarie.

