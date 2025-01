SpaceX lancia SpainSat NG I, satellite spagnolo per comunicazioni militari

MeteoWeb

L’azienda aerospaziale statunitense SpaceX ha completato con successo il lancio del satellite per comunicazioni sicure SpainSat Next Generation I (SNG I) della società spagnola Hisdesat. Il satellite è stato messo in orbita con un razzo Falcon 9, partito da Cape Canaveral, in Florida. SpainSat NG I, definito dal CEO di Hisdesat, Miguel Ángel García Primo, come “il satellite europeo più avanzato e protetto da software“, rappresenta un passo significativo per le comunicazioni militari sicure. Con un peso di 6,1 tonnellate, il satellite dispone di antenne attive a banda X di ultima generazione, capaci di adattare la copertura in tempo reale e ottimizzare l’allocazione della larghezza di banda in base alle necessità degli utenti.

Iil satellite verrà posizionato in orbita geostazionaria a 35.786 km dalla Terra, dove sarà sottoposto a test prima di diventare operativo. SpainSat NG I fornirà comunicazioni altamente sicure alle forze armate spagnole e agli alleati in Europa e nella NATO. Il Ministro spagnola della Scienza, Diana Morant, ha celebrato il successo della missione, sottolineando che il 45% dei componenti del satellite sono di produzione spagnola, consolidando il ruolo della Spagna nell’industria aerospaziale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.