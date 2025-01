Spagna e Portogallo lanceranno una costellazione di satelliti: il progetto

MeteoWeb

Spagna e Portogallo lavoreranno a un progetto comune che consisterà nello “sviluppare, costruire, fabbricare e lanciare” una “costellazione” di 16 satelliti per “osservare e comprendere meglio la Terra”. Lo ha annunciato da Valencia il Ministro spagnolo della Scienza, Diana Morant. Per il progetto, battezzato ‘Costellazione atlantica‘, sono stati stanziati in tutto circa 80 milioni di euro. “L’obiettivo è di avere migliori strumenti per poter anticipare, prevenire e risolvere sfide importanti”, ha aggiunto Morant, facendo riferimento a questioni legate alle conseguenze del cambiamento climatico, come “il monitoraggio della siccità o la ricerca della biomassa per cercare di evitare grandi incendi forestali“, o alla necessità di migliorare l’osservazione della Terra in merito ai “principali problemi di salute pubblica”.

In questo senso, ha ricordato che la Spagna ha chiuso il 2024 “con il peggior disastro naturale” degli ultimi anni, ovvero l’alluvione avvenuta proprio nell’area di Valencia a fine ottobre, sostenendo quindi che il nuovo sistema satellitare sarà utile per “aiutare i servizi d’emergenza” in situazioni come “inondazioni, incendi o ondate di caldo”.

Nella stessa circostanza, è intervenuto anche Ricardo Conde, Presidente dell’Agenzia spaziale portoghese. “Portogallo e Spagna sono parte di un blocco iberico molto forte, che può offrire all’Europa tutta una serie di soluzioni di cui ha bisogno”, ha detto. L’obiettivo dei due Paesi con questo progetto è che la rete di satelliti (che saranno otto per Paese) sia operativa “a partire dal 2027“.

