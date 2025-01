Spazio, memorandum Avio-Bull sulla prevenzione dei detriti

MeteoWeb

Avio e Bull hanno firmato un memorandum of understanding (MoU) per studiare l’applicazione di un innovativo dispositivo di prevenzione dei detriti spaziali a bordo del razzo Vega C. “Avio – si legge in una nota – ha recentemente firmato l’ESA Zero Debris Charter ed è pienamente impegnata nel rispettarla. Tutti i componenti del lanciatore Vega C sono sistematicamente de-orbitati dopo il lancio, incluso l’ultimo stadio Avum+ che esegue una manovra di rientro atmosferico per liberare l’orbita dopo il dispiegamento del satellite. La collaborazione con Bull consentirà di migliorare ulteriormente il rispetto dell’ambiente orbitale da parte del Vega C”.

