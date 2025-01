Spazio, Mocerino (Netgroup): “Italia in prima linea con il Centro Fucino”

MeteoWeb

“In Europa è in essere un progetto serio per costruire una rete satellitare come Iris2 che ha un’architettura innovativa. L’Europa è un po’ in ritardo ma la sua autonomia sulle comunicazioni resta strategica: Iris2 garantisce una copertura europea coinvolgendo le tecnologie dei Paesi membri. In questo ambito, l’Italia gioca un ruolo strategico e di primo piano con il Centro spaziale del Fucino: il nostro Paese è una garanzia con la sua storia di grande tecnologia satellitare e può contribuire al progetto europeo con una propria visione“. Lo ha detto l’esperto di cybersicurezza Giuseppe Mocerino, Presidente di Netgroup, ai microfoni di Radio Radicale.

“Progetti come Iris2 – aggiunge – sono importanti perché consentono di creare le basi per sviluppare una visione propria della società e un sistema autonomo di messa in sicurezza delle informazioni. Questo significa sovranità digitale”.

