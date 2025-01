Spazio, partito il programma italiano per la ricerca di base

MeteoWeb

Partito il programma italiano per la ricerca spaziale di base, Proris: l’iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Istituto Nazionale di Astrofisica e finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, mira a supportare la comunità italiana nella ricerca di base, nella definizione di strategie di lungo termine e nell’implementazione di progetti a elevato contenuto scientifico, in coordinamento con l’Agenzia Spaziale Italiana.

Sono stati pubblicati gli avvisi per la presentazione delle proposte progettuali da parte di enti pubblici di ricerca e università, che devono rientrare in quattro aree tematiche: dall’osservazione della Terra all’astrofisica, dall’ingegneria e tecnologie spaziali alla ricerca finalizzata alla Space Economy. Gli avvisi sono stati pubblicati sui siti istituzionali di Cnr e Inaf e sulla piattaforma Proris.it. La scadenza per la presentazione delle proposte è il 28 febbraio 2025.

