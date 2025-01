Spazio, Valente (ASI): “aggiornamenti sulla costellazione italiana entro l’estate”

MeteoWeb

Una costellazione italiana in orbita bassa è attualmente nella fase di studio, con requisiti tra cui bassa latenza, comunicazioni sicure, crittografia avanzata in disponibilità esclusiva nazionale, e gli “esiti saranno resi disponibili certamente entro l’estate“: è quanto ha dichiarato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) Teodoro Valente, in un’intervista ad “Affari e finanza”, supplemento de “la Repubblica”. Si tratta di caratteristiche già proprie del sistema europeo “Iris2”, che però “sulla base dei dati odierni, sarà disponibile dal 2031 – ha proseguito Valente – Il punto è proprio valutare le tempistiche e il volume finanziario necessario a identificare possibili soluzioni-ponte in questo lasso di tempo per soddisfare necessità reali. Mettere i due eventuali progetti in contrapposizione è fuorviante. L’Europa ha innegabilmente accumulato dei ritardi su questo aspetto. Ma un conto è discutere le capacità e competenze del nostro sistema industriale, che a mio avviso ci sono; e uno è avere la soluzione nazionale pronta sul tavolo, e questa non c’è. Purtroppo non abbiamo “asset satellitari” per le telecomunicazioni sicure in orbita bassa a magazzino“.

“Il coinvolgimento dei privati, non solo aziende che hanno lo Spazio nel loro core, ma anche che traggono benefici dai servizi spaziali, è un cambio di paradigma cruciale – ha aggiunto Valente, rispondendo a domanda sul ruolo di Elon Musk e altri privati – Vanno coinvolte per supportare la sostenibilità di queste stime di crescita: come è già accaduto Oltreoceano, la partnership pubblico-privato è la chiave di volta. Lo sviluppo commerciale dei servizi, anche finanziari e assicurativi, è fondamentale per centrare quella crescita. Al di là dei settori strategici in cui le istituzioni continueranno a giocare un ruolo di indirizzo esclusivo, sono fondamentali le misure che favoriscono un progressivo coinvolgimento di Pmi e Startup. E con il Ddl Spazio di prossima discussione alla Camera, dopo il lavoro in Commissione, l’Italia si sta ben posizionando“.

