Villadei: lo Spazio “un’estensione dell’ambiente di lavoro e di vita”

“Lo Spazio si sta trasformando, sta diventando un ambiente dove non andiamo solamente per fare ricerca scientifica ma vi stiamo trasferendo alcune delle nostre attività. È un cambio culturale fondamentale. Lo Spazio sta diventando quasi un’estensione del nostro normale ambiente di lavoro e di vita“: è quanto ha dichiarato all’ANSA l’astronauta Walter Villadei, colonnello dell’Aeronautica Militare che a gennaio 2024 ha partecipato alla missione Axiom-3 sulla Stazione Spaziale Internazionale, a margine di un evento sulla Space Economy al Villaggio Italia di Gedda, in occasione del tour mondiale Vespucci.

“Quello che accadrà nei prossimi anni è un’estensione di alcune infrastrutture e quindi riusciremo a fare nello Spazio anche lo sviluppo di alcune tecnologie. Poi lo Spazio è fondamentale anche per la sicurezza. È un ambiente geostrategico importantissimo in cui si confrontano interessi politici, militari, ma anche una grandissima opportunità di collaborazione per mettere insieme nuovi Paesi. Per l’Italia è una grande opportunità perché è da sempre protagonista del settore spaziale“, ha concluso Villadei.

